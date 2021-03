Protection des enfants sur Internet, l’ANSI fait part des bonnes pratiques parentales

L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) recommande aux parents de communiquer avec leurs enfants à propos de leurs activités sur Internet.

- Publicité-

Elle vient de publier, sur sa page Facebook, un ensemble de conseils et bonnes pratiques pour les parents, dans l’objectif de les aider à protéger leurs enfants contre tout risque sur la Toile.

L’ANSI conseille ainsi les parents à installer un logiciel de contrôle parental pour accompagner et sécuriser la navigation des enfants sur Internet.

Ceux-ci sont aussi appelés à opter pour un dialogue familial autour des usages d’internet et ses outils.

Les parents gagneraient aussi à veiller à ce que leurs enfants jouent à des jeux adaptés à leurs âges et à ce qu’ils ne tombent pas dans l’addiction.

Il est également conseillé, selon l’ANSI, de ne pas laisser un enfant trop longtemps devant les écrans et de l’encourager à sortir de la solitude et à communiquer avec son entourage.

L’Agence appelle les parents à imposer une règle définissant le temps consacré à l’écran pour leurs enfants et à choisir pour eux une autre activité culturelle ou sportive pour qu’ils puissent développer une vie sociale.

«Toufoula Kids», une application mobile pour prévenir les risques sur Internet

Il y’a lieu de rappeler que l’ANSI a déjà lancé une application mobile pour sensibiliser les enfants aux risques liées à Internet, et ce, dans le cadre de ses missions de sensibilisation pour la Protection de l’Enfant En Ligne.

Il s’agit de l’application mobile «Toufoula kids », un contenu développé par une start-up tunisienne et dédié aux enfants et aux parents et basé sur la technologie de la Réalité Augmentée.

L’application téléchargeable sur le Play Store, se présente comme un jeu éducatif permettant aux parents d’être vigilants quant aux risques que leurs enfants encourent sur internet.

L’application comprend aussi des animations, un quiz ainsi que des bonnes pratiques pour garantir une navigation sécurisée sur internet.

Le contenu élaboré et conçu avec la participation de l’ANSI porte sur les thématiques suivantes: la communication entre les parents et les enfants, Comment choisir un mot de passe robuste ?, Les risques sur les réseaux sociaux, Les vidéos et les jeux agressifs, le piratage et les outils de contrôle parental.

Selon une enquête menée en 2017 et citée dans une étude de l’UNICEF intitulée « Analyse de la situation des enfants en Tunisie-2020 », les adolescents de 15 à 17 ans utilisent internet 3 à 5 jours par semaine en moyenne. 43,9% d’entre eux se connectent quotidiennement aux réseaux sociaux et 19,4% des garçons jouent aux jeux en ligne tous les jours et seulement 22,7% des enfants consultent le web dans un but éducatif.