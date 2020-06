Protestation du comité de défense du secteur des établissements préscolaires

Le comité de défense des établissements préscolaires entamera jeudi prochain un mouvement de protestation devant le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, au cas ou leur revendications professionnelles ne sont pas satisfaites, notamment l’appui financier après les difficultés qu’ont connu les crèches et jardins d’enfants en raison de la propagation du coronavirus.

La porte- parole du comité, Hanene Abid a, lors d’un point de presse tenu Mardi au siège du Syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT), appelé le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées à intervenir en urgence, afin de sauver ces établissements qui sont menacés de fermeture, signalant l’importance de résoudre les problématiques en suspens des établissements préscolaires anarchiques.

Elle a également appelé à la mise en place d’un cadre juridique adéquat et l’organisation des activités de ce secteur qui représente 92 pour cent des établissements actifs, contre 8 pour seulement des établissements préscolaires publics ainsi que le rééchelonnement des dettes dues à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’annulation des pénalités, soulignant la nécessité de faire bénéficier les établissements qui avaient fermé leurs portes en raison de la pandémie d’une subvention complémentaire.

» Après la période de confinement, ces établissements ont connu des difficultés liées à l’application du protocole sanitaire en raison de l’exiguïté des espaces et l’impossibilité de se procurer les outils de prévention « ,a-t-elle ajouté.