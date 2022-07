Publication de la décision 19 sur les instances régionales en Tunisie et à l’étranger

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) vient de publier sa décision n° 19 en date du 11 juillet 2022, portant création des instances régionales pour les élections en Tunisie et à l’étranger.Le texte survient dans le cadre de la mise en place du dispositif réglementaire régissant les échéances électorales qui auront lieu durant l’année en cours.

Dans un communiqué publié, mardi, l’instance électorale a fait savoir que la décision comprend deux articles. Le premier prévoyant la création de 27 instances électorales régionales dans le pays et 6 autres à l’étranger.Ces instances auront pour vocation de soutenir le conseil de l’instance dans l’organisation des échéances électorales de l’année 2022, cite la même source.

S’agissant du second article, il se penche sur la question de la composition respective des instances régionales pour les élections à l’intérieur du pays et à l’étranger.Le référendum sur le nouveau projet de constitution sera organisé les 23, 24 et 25 juillet pour les Tunisiens résidant à l’étranger, et le 25 juillet à l’intérieur du pays.