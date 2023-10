810 logements de la ville d’Omar Mokhtar bientôt prêts

La directrice générale de l’Unité de réalisation du programme privé de logement social, Sondos Karim, a révélé que la liste finale des bénéficiaires de logements sociaux dans la ville d’Omar Mokhtar de la délégation de Sidi Hassine, sera prête très prochainement, soulignant que la remise de ces logements aura lieu avant la fin de 2023.

La responsable au ministère de l’Equipement et de l’habitat a expliqué, dans une interview accordée à « African Manager », que les 810 logements sont l’une des composantes du programme privé de logement social, prêts pendant que les appels et les recours sont à l’étude, et a souligné que le problème le plus important tient au contrôle de la liste des bénéficiaires.

En effet, le retard dans les livraisons nécessite des allocations financières supplémentaires pour les opérations d’entretien et de gardiennage, car les logements préfabriqués dans la ville d’Omar Mokhtar ont été l’objet d’actes de vandalisme et de vol de matériel de santé.

Les services du gouvernorat de Tunis suivent les dossiers au cas par cas, à condition que leur examen soit achevée dans les meilleurs délais, et à un stade ultérieur transmis aux services du ministère de l’Equipement pour finaliser les procédures.

En outre, le programme spécial de logement social comprend deux volets : l’éradication de l’habitat primitif et son remplacement par des logements neufs, rénovés ou agrandis, et le deuxième est l’achèvement et la remise de logements sociaux.

Le programme a été mis en place en application de la loi n°1 du 16 mai 2012 relative à la loi de finances complémentaire de 2012, et vise à assurer l’achèvement des projets de logement social au profit des familles à faible revenu, en particulier les « non-salariés » qui ne sont couverts par aucun système de financement.

Les listes sont le plus gros problème

Selon les dires de Sondos Karim, le premier élément comprend l’indemnisation d’environ 10 mille maisons, 6390 maisons ont été livrées à ce jour, ajoutant dans ce contexte que les logements primitifs en Tunisie existent toujours et que les comités régionaux de chaque gouvernorat contrôlent la liste nominale des bénéficiaires, où l’État couvre 50% de la valeur de la construction de la nouvelle maison, sachant que la valeur des crédits financiers alloués à chaque bénéficiaire varie entre 45 et 55 mille dinars.

Quant au deuxième élément, il comprend l’achèvement d’environ 8400 logements sociaux, dont 1089 qui ont été remis à ceux qui leur sont éligibles, tandis que les listes définitives des bénéficiaires d’environ 3569 logements prêts à l’emploi dans divers gouvernorats de la République seront remises à leurs bénéficiaires d’ici décembre prochain.

Elle a souligné que le gouvernement s’efforce de compléter tous les éléments du programme privé de logement social au cours du premier semestre de 2024, notant que le reste des projets de logement avaient atteint des stades avancés et que la préparation des listes était l’un des plus gros problèmes à l’origine du retard dans les remises aux bénéficiaires.

Rumeurs infondées !

En réponse au bruit qui court concernant la manipulation de dossiers et l’octroi de logements à ceux qui ne le méritent pas, la responsable a déclaré que toutes ces accusations et rumeurs sont infondées, ajoutant que les conditions d’utilisation sont contrôlées depuis 2012, et toutes les demandes de candidature rejetées sont jointes aux motifs. Elle a également indiqué que les listes préliminaires sont affichées au siège des gouvernorats, avec possibilité de recours.

D’autre part, les études pour la construction de 5 mille logements sociaux d’une valeur de 450 millions de dinars devraient débuter au cours du second semestre de l’année prochaine.

La responsable a souligné que la rareté des terrains constructibles est l’un des plus grands problèmes qui entravent l’achèvement des logements sociaux en Tunisie, notant dans un contexte connexe que ce facteur est également à l’origine de la hausse des prix de l’immobilier, en particulier dans les grandes villes, outre le phénomène des prix élevés, qui a inclus ces dernières années divers secteurs et produits.

Sondos Karim a parlé des nouvelles mesures gouvernementales visant à faciliter les processus d’obtention de prêts au logement, soulignant que l’État cherche à assumer son rôle social dans la fourniture de logements décents malgré les difficultés de la situation économique.

Il convient de noter que le ministère de l’Equipement et de l’habitat récemment approuvé un ensemble de mesures visant à faciliter l’obtention de prêts au logement auprès du fonds «Foprolos », en ce qui concerne l’acquisition d’un terrain, la construction d’un logement, l’agrandissement d’une maison ou l’acquisition d’un logement auprès d’un promoteur immobilier.