Quand la bourse dresse un tableau très sombre de la situation de Tunisair !

Incontestablement, la compagnie aérienne nationale, Tunisair, était déjà dans une situation financière très difficile, avant la crise du Corona. Et cette épidémie aura fini de l’achever. Il faut dire que la situation n’est plus soutenable et que la pandémie Covid-19 a été le coup de grâce. Mi-mars 2020, la compagnie a cumulé 36 MD de manque à gagner à cause de la suspension des vols lié à la pandémie.

Les problèmes de Tunisair ne datent pas d’aujourd’hui, ils ont commencé après la révolution et n’ont fait que s’aggraver notamment après les multiples attentats terroristes et leurs répercussions sur le secteur du tourisme. Les plans de restructuration inachevés se sont enchaînés au même rythme que les changements des ministres du Transport. Mais, aucun n’a été concrétisé!

D’ailleurs, ces gros problèmes ne peuvent que s’aggraver et son déficit s’accentuer. Des mesures urgentes doivent être décidées et mises en place si on veut sauver la société du spectre de la faillite qui se profile. Fin mars 2020, l’IATA prévoyait que les revenus du secteur passagers pourraient plonger de 252 milliards de dollars, soit une baisse de 44 % par rapport aux chiffres de 2019 et que les compagnies aériennes ont besoin de 200 milliards de dollars de liquidités simplement pour traverser la crise.

Forte baisse du nombre de passagers au 2e trimestre 2020

Selon de nouvelles données publiées , ce mardi 11 août 2020 sur le site de la Bourse, les indicateurs d’activités trimestriels de la compagnie aérienne Tunisair font état d’une chute de 97% du nombre de passagers toutes activités confondues, durant le deuxième trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, à cause de la crise du COVID 19, affichent aussi une baisse des revenus du transport de 95%.

Durant ladite période, la compagnie a transporté environ 23 mille passagers, contre 864 mille passagers durant la même période de 2019. Durant le premier semestre de 2020, le nombre des passagers transportés s’est établi à 580 mille, contre 1,6 million de passagers durant le premier semestre de 2019.

Le coefficient de remplissage s’est replié à 58,4% durant le 2ème trimestre de 2020, contre 74,1% durant la même période de 2019. La ponctualité de la flotte s’est établi à 46%, contre 41,8% durant le deuxième trimestre de 2019.

Réduction de 22% de charges personnel

Les revenus du transport durant le 2ème trimestre de 2020 sont estimés à 19 millions de dinars, contre 416,189 MD durant la même période de 2019.

La compagnie a aussi enregistré une réduction de 22% des charges de personnel et une diminution conséquente des charges financières due au report de toutes les échéances bancaires (suite au Covid 19), durant le 2ème trimestre de 2020.

Elle a aussi connu une baisse de 97% des dépenses carburant avion suite à l’arrêt quasi-total de l’activité commerciale entre le 18 mars et le 26 juin 2020

Tunisair dispose d’une flotte de 28 avions (21 avions propriété de la compagnie, et 7 avions en leasing) et emploie 3510 personnes.

L’IATA exhorte le gouvernement à apporter une aide financière !

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a demandé au gouvernement tunisien de prendre d’urgence des mesures d’aide financière pour le secteur du transport aérien afin d’atténuer les effets de la crise COVID-19 sur l’économie du pays.

L’IATA estime que les recettes générées par les compagnies aériennes sur le marché tunisien diminueront de 0,6 milliard de dollars en 2020, soit 47 % en dessous des niveaux de 2019. Cela met en danger 92 700 emplois tunisiens et 1,2 milliard de dollars du PIB de la Tunisie, qui sont générés par l’aviation et sa chaîne d’approvisionnement ainsi que par le tourisme qui dépend du transport aérien.

A vrai dire, le spectre de la faillite plane sur le transporteur national. Auparavant, Tunisair n’avait jamais fait face à une crise pareille. Un grand nombre d’employés pourraient être placés en chômage technique dans les prochains mois, la situation financière difficile l’impose.

La compagnie Tunisair, connue comme étant le transporteur historique de l’Etat tunisien, ayant, depuis sa création en 1948, massivement contribué au développement du secteur du transport aérien, se trouve actuellement en situation financière, logistique et administrative, le moins qu’on puisse dire, peu confortable…