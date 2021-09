Que fait le groupe Mzabi ?

Déjà actionnaire à presque 9 % dans le capital de la plus marocaine des banques tunisiennes, Attijari Bank où Mzoughi Mzabi siège dans le conseil d’administration de la banque au nom de tout le groupe Mzabi. Le groupe est aussi actionnaire à 6,24 % dans le capital de la banque UIB avec Moncef Mzabi pour représenter le groupe. Les Mzabi ont récemment réalisé différentes actions, dites intergroupe, de vente et d’achat d’actions de deux des principales banques de la place, l’UIB et Attijari. C’est ainsi que le 3 septembre, les Mzabi se seraient échangés des milliers d‘actions des deux banques. Entre le 13 et le 17 septembre 2021, au moins quatre déclarations d’opérations significatives de plusieurs millions DT, ont été faites sur des action d’Attijari et de l’UIB.

« À l’instar de ses autres frères comme Moncef et Sadok, Mzoughi Mzabi s’est également imposé comme objectif de porter au plus haut le succès de son patrimoine familial. Ainsi vers 1970, il n’a pas hésité à faire ses premiers pas dans le secteur industriel. Et conscient de son potentiel professionnel et ses talents de leader, il a choisi d’investir dans l’univers de l’agroalimentaire et du plastique. Il a intégré aussi sans peine le secteur des industries du cuir », pouvait-on lire sur le site internet du groupe, en guise de présentation de Mzoughi Mzabi.