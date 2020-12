Qui en veut à Ali Kooli hospitalisé à Paris depuis le 15 décembre ?

Le ministre des Finances et de l’investissement, Ali Kooli super-ministre de l’économie dans le gouvernement de Hichem Mechichi, fait l’objet depuis quelques semaines d’une campagne de Fake News. Et la redondance de cette campagne qui dépasse désormais les réseaux sociaux pour atterrir sur des pages de journaux électroniques, ferait presque croire qu’elle pourrait ne pas être fortuite, et l’on se demande même qui serait derrière, et dans quel objectif ?

La première Fake lui prêtait, il y a quelques semaines, la volonté de démissionner et disait même qu’il aurait demandé à Hichem Mechichi de le démettre. Le ministre préfèrera ignorer le Fake.

Depuis, le ministre s’était déplacé en France avec la délégation qui accompagnait le chef du gouvernement tunisien. Il y a chopé le Coronavirus. Atteint, Ali Kooli n’était pas rentré en Tunisie. Son état de santé s’était même dégradée et il a dû être hospitalisé après que sa situation sanitaire s’est détériorée et qu’il a été même mis sous respiration artificielle. Dix jours après, le ministre Kooli se battait toujours contre la maladie. Le nouveau Fake, était de prétendre qu’il ne voulait pas rentrer au pays et y reprendre ses activités de ministre.

On pourrait ne pas aimer le super-ministre de l’Economie, ne pas être adepte de sa vision de gérer la situation économique et financière, force est de dire qu’on ne tire jamais sur un malade du Covid-19, plus est, lorsqu’il contracte la maladie au cours d’une mission officielle ! Et pour ceux qui s’inquiéteraient réellement de la marche du ministère, précisons que le secrétaire d’Etat Khalil Chtourou assure déjà l’intérim, jusqu’à retour du ministre. Bon rétablissement Si Ali !