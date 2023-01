Qui est Fahd Chaouch qui prend la relève de Hédi Baccour à la tête de MG ?

La Société Magasin Général annonce que le conseil d’administration réuni le 13/12/2022 a décidé de nommer Fahd Chaouch Directeur Général de la société en remplacement de M. Hédi Baccour et ce pour une durée de 3 années à compter du 14/12/2022.

Sur son profil LinkedIn, il disait « ayant passé les 16 dernières années sur des multiples missions, j’ai maintenant la responsabilité de développer le groupe Magasin Général en tant que Directeur Général du groupe », où il était déjà CEO/Directeur Général Adjoint, CCO chargé du développement commercial ( Category management-Produits frais-approvisionnements et Supply ) et la DSI.

Enfant du groupe, il était déjà en 2016 Directeur Executif de la performance chargé de manager 7 directions à savoir les directions de la Transformation Digitale, des systèmes d’informations, du Business Intelligence, des achats indirects, du contrôle de gestion et de la sécurité. Bien avant, en 2013 Chaouch était Directeur Central du Contrôle de Gestion Groupe. Et le désormais DG du Magasin Général (MG), d’ajouter que « j’ai également acquis une grande expertise dans la gestion des projets de M&A au profit du groupe Bayahi (valeur entre 30 et 200 Millions d’euros), au niveau local et international ».