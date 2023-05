Magasin Général : Objectif  2026, devenir l’enseigne préférée des Tunisiens

La société « Magasin Général » a tenu sa communication financière le mardi 9 mai 2023 au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

MG, la plus ancienne enseigne de grande distribution en Tunisie, a présenté son plan de relance 2023-2026, qui vise à devenir l’enseigne préférée des Tunisiens. Le directeur général, Fahd Chaouch, a souligné que le plan de restructuration et de transformation mis en place pour la période 2017-2022 a été impacté par la pandémie de Covid-19. Les années de crise ont toutefois permis d’acquérir de l’expérience pour perfectionner le modèle d’entreprise de MG.

Car, depuis sa création et à chaque nouveau cycle, l’entreprise crée un nouveau mode de fonctionnement qui démontre son agilité et sa capacité de régénération, faisant d’elle une enseigne vivante et résiliente, a-t-il fait savoir

Fraîchement nommé en janvier en remplacement de Hédi BACCOUR, le nouveau manager s’est dit fier de piloter cette nouvelle phase de la vie du retailer présent depuis 140 ans.

Un plan de transformation affecté par la conjoncture

Le groupe, dirigé par la fratrie Bayahi, et évoluant depuis le 19ème siècle, s’est vu doubler son réseau de points de vente, et son effectif multiplié par 5 en neuf ans.

Néanmoins, la société se lance dans un processus de reformulation de son modèle économique, a expliqué Fahd Chaouch, car en 2020 et 2021, le grand acteur du retail a vu son plan d’investissement s’interrompre par la crise sanitaire.

MG partait, d’autre part, sur un objectif de 20 000 m² de nouvelles surfaces sur 4 ans, et d’une plateforme dans le sud du pays pour renforcer son agilité sur la logistique et gérer ses taux de rupture. Toutefois, après le déclenchement de la pandémie, l’enseigne a essuyé 3000 heures de fermeture, un manque à gagner en chiffre d’affaires atteignant 54 MD en 2020 en période de confinement, et 65 MD en 2021 avec l’avènement des pass sanitaires. Les difficultés se sont poursuivies avec la flambée de l’inflation et les perturbations de la logistique mondiale rendant bon nombre de produits hors de prix.

Une baisse sur 1200 articles

Les années Covid et post-Covid ont servi d’apprentissage pour perfectionner un Business model promoteur dans une logique d’amélioration continue en préparation au nouveau Cap 2026.

En effet, le groupe tend à maîtriser les charges et la productivité, en optimisant les coûts de distribution, en communiquant d’une manière plus orientée vers le digital, pour une meilleure maîtrise des coûts marketing, et en optimisant la productivité.

Malgré la montée de la concurrence et du commerce parallèle qui ne cesse de grapiller des parts de marché, une augmentation des marges dans ce contexte de baisse du pouvoir d’achat n’aurait aucun sens, selon Fahd Chaouch, les efforts seront orientés plutôt vers une stabilisation.

Sur le court terme, l’enseigne prévoit une approche client avec une défense du pouvoir d’achat, en baissant les prix de 1200 articles du quotidien, ainsi que le lancement d’une nouvelle gamme de produits MDD pour répondre aux attentes des clients (qualité, prix), et la proximité client via la nouvelle application MY MG et un nouveau programme de fidélité.

Selon les prévisions présentées lors de la communication financière, Magasin Général verrait son chiffre d’affaires dépasser le milliard de dinars cette année, pour atteindre 1114 MD en 2024, puis 1217 MD en 2025 et 1348 MD en 2026. Le résultat d’exploitation passerait de 16,1 MD cette année, à 33,2 MD à la fin de la période du BP. Le résultat net est attendu à -6,2 MD en 2023, puis 2,2 MD en 2024 pour arriver à 10,5 MD en 2025 et dépasser les 17 MD en 2026.

Le plan 2023-2026 en 4 axes

Le plan de relance s’articule autour de quatre axes principaux : offrir aux clients la meilleure expérience en magasin, reconstruire l’offre préférée des Tunisiens, simplifier et digitaliser l’organisation centrale, moderniser le parc et préparer le Retail de demain.

En fait, en reconstruisant l’offre préférée des tunisiens, MG tend à accélérer le développement de ses marques propres, en revoyant des assortiments pour une offre économique et clustérisée qui répond aux nouvelles attentes de ses clients, et communiquer davantage avec les clients via l’application MYMG.

Afin d’offrir à ses clients la meilleure expérience en magasin, le groupe a pris les devants avec une écoute client renforcée, une amélioration continue, et une communication 360°.

Par ailleurs, moderniser le parc et préparer le Retail de demain, avec un plan de rénovation du parc et un remodeling des magasins pour un meilleur confort d’achat en symbiose avec un monitoring proactif de la maintenance de l’équipement magasin, un déploiement d’une stratégie pour le E-Commerce/ Omnicanal avec « Founa ».

Magasin Général lancera dans quelques jours sa levée de fonds, décidée par l’AGE tenue en mars. Les souscriptions s’étaleront du 15 mai au 14 juillet. Le capital social sera augmenté de 5 218 750 dinars par souscription en numéraire et émission de 5 218 750 actions nouvelles au prix de 10 dinars par action, soit 1 dinar de valeur nominale et 9 dinars de prime d’émission.