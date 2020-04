Ras Jebel : L’homme d’affaires Ali Ghedamsi fait don d’une unité COVID-19 à l’hôpital Hassène Belkhoja

Les hommes d’affaires tunisiens ne cessent d’aider l’État dans sa lutte contre le Coronavirus, malgré, la crise économique. Et voilà que le Ghedamsi Group spécialisé dans les panneaux d’isolation donne volontiers sans compter. Il rejoint l’élan de solidarité, à travers le don des équipements pour la construction d’une unité COVID-19 à l’hôpital Hassène Belkhoja à Ras Jebel, Bizerte.

Avec la participation de sociétés et d’entrepreneurs de bâtiments qui ont posé les fondations et la structure métallique, le groupe Ghedamsi, situé à Sousse est intervenu pour terminer le projet en lui fournissant tout ce qui est nécessaire pour son achèvement et ce dans le cadre, du soutien des efforts de l’État dans la lutte contre le coronavirus.

D’après Ali Ghedamsi, l’esprit d’entraide et de solidarité entre les Tunisiens des différentes régions est impérative, pendant cette période exceptionnelle et délicate que traverse la Tunisie, rapporte le quotidien tunisien Al Chourouk dans son édition du mardi 21 avril 2020.