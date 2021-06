Les USA accorderont à la Tunisie un don de Don de 500 millions de dollars

Les Etats Unis accorderont à la Tunisie un don de 500 millions de dollars, a annoncé l’ambassadeur des Etats Unis à Tunis, Donald Bloom, ajoutant que l’accord sera signé à la fin du mois de juin.

Lors d’une rencontre, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Bloom a évoqué les avancés du programme « le défi du millénaire » (programme d’aide des Etats-Unis d’Amérique à la Tunisie, dans le domaine du développement économique et social), selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Il a, dans le même ordre d’idées, évoqué les impacts de la pandémie du Coronavirus et la nécessité de fournir les vaccins qui demeure la seule solution pour le retour à la vie normale en Tunisie.

Toujours dans le même sillage, Bloom a souligné l’appui de Washington à Tunis dans la lutte contre cette pandémie et l’effort soutenu pour fournir les vaccins.

‘Le diplomate s’est également félicité du potentiel de l’écotourisme en Tunisie qui devrait, selon lui, être exploité et optimisé afin d’attirer les touristes étrangers et de lancer des projets d’investissement qui profitent aux habitants des régions intérieures du pays grâce à la création d’opportunités d’emploi. De son côté, Mechichi a salué l’appui apporté par les Etats-Unis à la Tunisie, en matière de lutte contre la pandémie et mis en lumière les aides apportées par les Etats Unis à la Tunisie pour lutter contre le COVID-19.