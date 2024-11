RDC : Prêt de 2,8 milliards $ du FMI sur trois ans

Le gouvernement congolais et le Fonds Monétaire International (FMI) ont conclu un accord préliminaire pour deux nouveaux programmes visant à stimuler l’économie et à lutter contre le changement climatique en RDC. Totalisant 2,87 milliards de dollars, ces programmes, soutenus par la Facilité élargie de crédit et la Facilité pour la résilience et la durabilité, nécessitent des réformes importantes pour garantir la croissance économique et la préservation de l’environnement.

Le premier programme, soutenu par la Facilité élargie de crédit, représente un montant d’environ 1,77 milliard de dollars (environ 1,67 milliard d’euros) pour accompagner la RDC vers une croissance plus diversifiée et inclusive. Ce programme, qui s’étend sur trois ans, exige du gouvernement congolais des réformes strictes, avec un accent particulier sur le respect des procédures de dépenses publiques.

Quant au second programme, lui aussi sur trois ans et soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité, il alloue 1,1 milliard de dollars (1 milliard d’euros) pour aider le Congo à jouer un rôle central dans la transition mondiale vers une économie bas-carbone. Ce programme appuiera des actions de protection forestière, renforcera la résilience du pays face aux catastrophes naturelles liées au climat et encouragera l’intégration des enjeux environnementaux dans la planification des investissements publics.

- Publicité-