rencontre entre le ministre de l’économie et le président du conseil d’administration de l’instance libyenne d’appui à l’investissement

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed et le président du conseil d’administration de l’instance générale libyenne d’appui à l’investissement et aux affaires de privatisation, Jamel Ali ont évoqué lors d’une rencontre tenue, mercredi à Tunis, la portée de l’avancement de la création des zones de libre-échange entre les deux pays, les moyens et les mécanismes d’encouragement des investisseurs et des hommes d’affaires surtout au niveau du financement.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen des moyens de renforcement de la coopération et des échanges des compétences et des expériences entre les différentes structures concernées par l’investissement dans les deux pays. Il s’agit également d’examiner les moyens d’accéder au marché africain , pour mieux servir l’intérêt commun selon un communiqué publié par le département ministériel de l’économie.

Les deux parties ont, dans le même cadre, souligné la volonté des deux pays de hisser la coopération économique au niveau des relations de fraternité, mettant l’accent sur les potentialités et les opportunités réelles offertes pour asseoir un partenariat stratégique cohérent et des relations économiques plus solides et diversifiées.

Les deux interlocuteurs ont indiqué la portée d’intensifier les rencontres et les manifestations promotionnelles afin de faire connaitre davantage les opportunités offertes pour l’investissement et la réalisation des projets communs dans des créneaux porteurs.

Ils ont souligné l’obligation de former une équipe commune entre les deux instances chargée de garantir un contact durable pouvant construire des ponts solides avec les acteurs économiques et investisseurs dans les deux pays frères et faciliter leur tâche dans la réalisation des projets d’investissement.