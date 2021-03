Rentrée scolaire 2021-2022: Les préparatifs ont été lancés!

Le ministre de l’Education, Fethi Slaouti a annoncé, vendredi, que les préparatifs pour l’année scolaire 2021-2022 ont démarré tôt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions, ajoutant qu’un comité national et des comités régionaux et locaux s’emploient depuis le mois de février dernier à relever les défaillances et insuffisances pouvant entraver la bonne marche de la prochaine rentrée scolaire.

Slaouti a souligné dans une déclaration à la TAP, en marge des travaux d’un atelier sur « les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 », organisé durant 2 jours à Hammamet, qu’une nouvelle approche sera adoptée cette année, prenant en compte les données spécifiques de tous les établissements scolaires dans notre pays, dont le nombre s’élève à 6115.

Dans ce sens, il a évoqué la volonté de résoudre les problématiques liées au manque du personnel éducatif et des livres scolaires avant la rentrée et des défaillances au niveau l’infrastructure qui seront financées par le budget du ministère de l’éducation ou les contributions de la société civile et des bailleurs de fond étrangers.

De son coté, le directeur général des ressources humaines au ministère de l’éducation, Adel Dkhil a précisé que le système d’enseignement par groupe se poursuivra durant la prochaine année scolaire à raison de 27 élèves par classe tout en exigeant le respect du protocole sanitaire au sein des établissements éducatifs.

Dans le même contexte, le directeur général des bâtiments et des équipements au ministère de l’éducation, Abdelhamid Sahli a relevé que 24 nouveaux établissements scolaires répartis sur 17 commissariats régionaux ouvriront leurs portes à partir de l’année prochaine dont notamment, 7 écoles primaires, 8 collèges et 9 lycées secondaires, ajoutant que les travaux de réhabilitation de 275 établissements ont été parachevés alors qu’ils se poursuivent dans 276 établissements éducatifs.

S’agissant de la préparation des examens nationaux, le directeur général des examens au ministère de l’éducation, Amor Ouelbani a affirmé que les préparatifs aux plans de la logistique et pédagogiques vont bon train, précisant que le système d’enseignement par groupe se poursuivra jusqu’à la fin de cette année scolaire.

« Le nombre des candidats inscrits à l’épreuve du baccalauréat a connu une hausse pour atteindre 145 mille 500 soit une augmentation de 10 mille candidats par rapport à l’année précédente, a-t-il soutenu.

Il a ajouté que le nombre des candidats à l’examen de la 9e année de l’enseignement de base s’élève à 28 mille, alors que le nombre des élèves candidats au concours des collèges pilote a atteint 54 mille.