Report de toutes les AG des fédérations sportives

Le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle a annoncé, mercredi, le report de toutes les Assemblées générales des fédérations sportives jusqu’à nouvel ordre.

« En coordination avec le ministère de la santé, il est impossible d’accorder des autorisations exceptionnelles aux fédérations sportives pour tenir des assemblées générales », a souligné le ministère dans un communiqué, ajoutant que « les fédérations ayant déja fixé des dates pour leurs assemblées générales doivent les reporter et en informer les clubs, et ce jusqu’à nouvel ordre ».

Le ministère avait annoncé, mardi, la suspension des activités sportives pour trois semaines supplémentaires, et ce à compter du 16 novembre courant, précisant que les assemblées générales des fédérations sportives, que ce soit évaluatives, électorales ou extraordinaires, doivent obtenir une autorisation préalable de la part de l’autorité de tutelle.