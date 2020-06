Reprise des activités dans les établissements de protection des personnes âgées

Après concertation avec le ministère de la santé et l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, il a été décidé de reprendre les activités au niveau des établissements public et privé de protection des personnes âgées, annonce le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, dans un communiqué rendu public mercredi.

Le ministère souligne que la reprise des activités sera progressive avec un suivi et une évaluation permanente de la situation et tout en veillant sur la protection des résidents et du personnel travaillant dans ces établissements. La même source rappelle par la même occasion le respect impératif des recommandations de protection inscrites dans le guide mentionnant les mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Le ministère a aussi évoqué les différentes recommandations de protection et de lutte contre la pandémie Covid-19 dont la distanciation sociale et les normes d’hygiène.

Pour prendre connaissance des différentes mesures à respecter, le guide est disponible sur le site du ministère, www.femmes.gov.tn , ajoute la même source .