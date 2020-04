Restaurants touristiques: des recommandations pour sauver le secteur

La Fédération Tunisienne des Restaurants Touristique (FTRT) a publié, jeudi 23 avril 2020, une lettre adressée à l’autorité de tutelle, dans laquelle, elle a formulé ses recommandations à caractère ” urgent ” pour aider le secteur à surmonter la crise du Coronavirus.

Dans cette lettre, la FTRT a appelé le ministère du Tourisme et de l’Artisanat à concrétiser les mesures prises, par le gouvernement, en faveur des entreprises touristiques impactées par le Covid-19.

Elle a, également, appelé à assouplir des modalités de bénéfice des mesures sociales stipulées par la plateforme digitale du ministère des affaires sociales relatives à l’accompagnement des entreprises touchées par la crise.

La FTRT a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de suspendre les taxes municipales appliquées sur les terrasses des restaurants durant la période du confinement sanitaire.

Elle a, aussi, exhorté le gouvernement à permettre l’accès aux crédits bancaires qui devraient être, a-t-elle fait remarquer, garantis par l’Etat, avec un taux d’intérêt minimum et dont le remboursement s’étalera sur une période de sept ans avec deux années de grâce.

Et de souligner la nécessité de mettre en place un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires en vue de réduire la pression sur la trésorerie des établissements et de leur permettre de remplir leurs obligations financières et celles des charges salariales.