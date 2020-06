Réunion, au Palais du Bardo, de la Conférence des présidents

Les participants à la Conférences des présidents ont appelé, vendredi, au cours de leur réunion, à coordonner de manière efficace avec le gouvernement, à bien organiser le travail des commissions parlementaires et à hâter la mise en place des instances constitutionnelles.

Selon un communiqué du parlement, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a, lors de cette réunion, convoqué les présidents des groupes à une séance de travail le lundi 8 juin pour discuter de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et parvenir à un consensus sur le sujet.

D’autre part, la conférence des présidents a examiné les correspondances adressées par le gouvernement à l’ARP au sujet du report, du retrait ou de l’examen en urgence de certains projets de loi.

Les participants ont, également, discuté de priorités législatives et des mesures permettant d’améliorer la capacité de l’action de contrôle du parlement.

Pour leur part, les présidents des commissions parlementaires ont passé en revue les projets de loi qui leur sont soumis pour examen.

Les participants ont, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer les ressources humaines et les moyens mis à la disposition des députés et des groupes parlementaires.

Il a été convenu de tenir une autre réunion avant la fin de l’actuelle session parlementaire pour clarifier la vision autour de l’action de l’ARP au cours de la prochaine période.

La conférence des présidents, la plus haute institution consultative du parlement, se tient sous la présidence du président de l’ARP, en présence des membres du bureau de l’assemblée, des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions législatives et spéciales.