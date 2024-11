Réunion de la commission mixte tuniso-koweïtienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a proposé l’organisation d’un forum d’investissement réunissant des hommes d’affaires tunisiens et koweitiens, au cours du premier semestre de l’année 2025.

Le ministre s’exprimait, mercredi, au siège de l’Académie diplomatique à Tunis, à l’occasion de la signature d’une série d’accords de coopération entre la Tunisie et le Koweït, dans le cadre de la réunion de la quatrième session de la commission mixte tuniso-koweïtienne.

La coopération entre la Tunisie et le Koweït date depuis des décennies, a-t-dit le ministre, mettant en valeur le rôle du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe- actif en Tunisie depuis 1963- dans la réalisation de plusieurs projets de développement.

Il a, à ce propos, salué le rôle du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe dans divers secteurs liés à la vie quotidienne, tels que l’eau, la santé, l’agriculture, l’électricité, les ports, les chemins de fer, les barrages et les ponts.

Ces réalisations témoignent du partenariat solide unissant les deux pays, a-t-il lancé, réaffirmant l’engagement de la Tunisie en faveur d’une coopération bilatérale « accrue » dans les secteurs économiques axés sur le développement.

Nafti a, à cette occasion, souligné l’impératif de mettre en œuvre les recommandations issues de la réunion de la commission, et de mener à terme la finalisation des projets en cours, ce qui permettra, selon lui, de renforcer davantage la coopération « fructueuse » entre la Tunisie et le Koweït.

Le ministre a cité des secteurs prometteurs de coopération tels que l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, l’agriculture, le phosphate et les mines.

Par ailleurs, le ministre a appelé à moderniser le cadre juridique régissant les relations commerciales entre les deux pays, tout en mettant en avant le rôle crucial du secteur privé dans l’intensification des partenariats.

S’agissant des questions régionales et internationales, le ministre a souligné que la Tunisie et le Koweït partagent les mêmes principes et valeurs face aux grands défis du monde arabe et islamique, citant la juste cause palestinienne et les violations des droits des peuples palestinien et libanais.

Ensemble, la Tunisie et le Koweït condamnent fermement ces agressions répétées contre ces deux peuples.

Nous espérons que nos efforts arabes, islamiques et internationaux s’uniront pour mettre fin à ces agressions et restaurer la stabilité de la région, a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de la diplomatie koweitienne, Abdallah Ali Abdallah Al-Yahya, a félicité, dans son allocution, le président de la République, Kaïs Saïed, pour sa réélection à l’issue du scrutin présidentiel.

Il a affirmé que la Commission mixte tuniso-koweïtienne, considérée comme un modèle exemplaire de coopération bilatérale, constitue une continuité du partenariat et du travail constructif entre la Tunisie et le Koweït.

Il a rappelé que le Koweït est l’un des premiers pays arabes à avoir investi en Tunisie, notamment à travers la création en 1976 du Groupe tuniso-koweïtien de développement, qui investit dans une dizaine d’entreprises opérant dans des secteurs variés comme la distribution, la technologie, la santé et le développement immobilier.

Il a, également, fait noter que le Koweït a pleinement profité de l’expertise tunisienne dans plusieurs domaines, notamment la santé et l’éducation.

Dans cette même optique, Al-Yahya a affirmé la nécessité d’aplanir tous les obstacles pouvant entraver les initiatives de coopération entre les deux pays, qu’ils soient publics ou privés.

À cet égard, il a salué la tenue de la septième session de la commission commerciale tuniso-koweïtienne en novembre 2023, ainsi que la réunion de la commission militaire mixte en octobre dernier.

Sur un autre plan, le ministre koweitien a estimé que les défis à l’échelle régionale et internationale nécessitent, aujourd’hui, davantage de coordination entre les pays frères.

La cause palestinienne demeure une priorité absolue et les efforts se poursuivent pour trouver une solution durable à cette question, a-t-il dit.

Pour rappel, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Abdallah Ali Abdallah Al-Yahya, effectue une visite officielle de travail, en Tunisie les 19 et 20 novembre, à l’invitation de son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti.

À l’issue des travaux de cette commission, 14 accords de coopération ont été signés, mercredi, au siège de l’Académie diplomatique à Tunis.