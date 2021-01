Réunion pour examiner les accords conclus avec les gouvernements

Une réunion du comité mixte 5+5 entre le gouvernement et l’union générale tunisienne du travail (UGTT) sera tenue le 04 février 2021 afin d’examiner les moyens d’appliquer les engagements conclus avec les gouvernements précédents au niveau des différents ministères.

Lors d’une réunion tenue vendredi entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le ministre de l’éducation Fathi Slaouti, les deux parties ont examiné les difficultés rencontrées suite à la grève observée par les responsables des officies des œuvres scolaires, des surveillants généraux et des surveillants depuis lundi 25 janvier courant, provoquant la fermeture de près de 235 foyers hébergeant quelque 21 mille élèves en plus de la privation de 7200 élèves de leurs repas quotidien, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La réunion a permis également d’évoquer la situation dans les établissements éducatifs en cette période de grève des surveillants et les moyens susceptibles de surmonter ce problème dans les plus brefs délais, sachant que les revendications des grévistes ont été déjà examiné avec les gouvernements précédents.

Le ministre de l’éducation a par la même occasion présenté des statistiques concernant la situation dans les établissements éducatifs notamment en cette période de propagation de la pandémie covid-19. Le ministre a aussi informé le chef du gouvernement du nouveau service mis en place par le ministère. Un service de communication pédagogique à distance visant à assurer la poursuite de communication entre l’élève et l’école afin de renforcer ses acquis, consolider l’enseignement présentiel et renforcer la communication pédagogique via le mécanisme virtuel pour l’envoi des cours et des exercices, précise la même source.