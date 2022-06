Révocation de 57 juges: Une «nouvelle menace pour la liberté et l’Etat de droit», selon la CSI

La Confédération syndicale internationale (CSI) a qualifié la décision du président de la République Kais Saied de révoquer 57 juges, de « nouvelle menace pour la liberté et l’Etat de droit en Tunisie ». La CSI a cité l’appel de sa secrétaire générale, Sharan Burrow, à « soutenir les efforts de l’UGTT pour lancer un dialogue national sérieux afin de mettre fin à la crise politique, économique et sociale dans le pays. »

La CSI a estimé, dans une déclaration publiée sur son site internet, que « les mesures de révocation ont ignoré les cadres qui régissent le travail du pouvoir judiciaire et de ses organes représentatifs et ont privé les juges du droit de s’opposer à leur révocation. »

Elle a souligné que la révocation des juges est intervenue après « une série d’ordonnances et de décrets restreignant les droits et libertés fondamentaux en Tunisie, comme la circulaire n° 20, qui interdit toute négociation avec les syndicats sans l’obtention d’une autorisation du chef du gouvernement », ajoutant que cela « contredit la convention n° 98 de l’Organisation internationale du travail, qui garantit le droit aux négociations collectives. »

La CSI cite sa secrétaire générale, Sharan Burrow, qui estime que « la révocation d’un certain nombre de juges en l’absence d’une procédure régulière et en les privant de tout droit de recours est considérée comme l’étape la plus récente du renforcement du contrôle de l’autorité exécutive sur le pouvoir judiciaire qui a suivi la prise du pouvoir législatif ».

« Nous soutenons la grève des juges et leur protestation contre ce licenciement arbitraire ; nous soutenons également tous ceux qui sont solidaires avec eux, et nous nous opposons aux tentatives de contrôle et de manipulation du pouvoir judiciaire », a ajouté Burrow.

Elle a appelé les parties concernées à « soutenir les efforts de l’UGTT pour lancer un dialogue national sérieux afin de mettre fin à la crise politique, économique et sociale dans le pays. »