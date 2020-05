Royaume-Uni : La plus jeune victime du Covid-19 a 3 jours

Un nouveau-né, contaminé par sa mère atteinte du coronavirus, est décédé au bout de trois jour au Royaume-Uni, indique le Guardian. Il est, désormais, la plus jeune victime du virus.

La principale cause du décès est une encéphalopathie hypoxique ischémique sévère, ce qui signifie que son cerveau était privé de sang et d’oxygène. L’infection au nouveau coronavirus a été jugée cause secondaire.

Deux possibilités existent sur le processus de transmission du Coronavirus, selon la professeure Marian Knight de l’Université d’Oxford citée par le quotidien britannique:

»Soit le virus pourrait être transmis aux bébés lorsqu’ils sont dans l’utérus. Soit, la femme enceinte contracte l’infection juste avant d’accoucher, laquelle se transmet ainsi au nouveau-né par contact avec sa mère », a-t-elle dit.

A rappeler qu’une étude chinoise avait déjà démontré que seuls 6% des nouveau-nés contaminés par le Covid-19 au cours de la grossesse avaient développé des formes sévères de la maladie.

Agences