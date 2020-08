Saied confère avec Mechichi

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi au palais de Carthage, le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi.

Un communiqué de la Présidence précise que l’entretien a porté sur les consultations relatives au processus de formation du nouveau gouvernement.

L’accent a été également mis sur l’importance d’instaurer la stabilité à l’effet d’attacher aussi rapidement que possible l’attention nécessaire aux échéances économiques et sociales du pays, de sorte que cela se reflète positivement sur la situation de tous les Tunisiens et Tunisiennes, ajoute le communiqué de la présidence de la République.