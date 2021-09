Saied est sur le faux chemin, selon Samia Abbou

L’élue d’Attayar, Samia Abbou, a affirmé que la démarche choisie par le président de la République s’agissant de l’amendement de la Constitution le met sur le faux chemin.

Dans une déclaration, lundi à Jawhara fm, elle a expliqué que les mesures exceptionnelles sont destinées à lutter contre la corruption, à la reddition des comptes de corrompus et à renforcer l’indépendance de la magistrature et non à changer les constitutions.

« Le problème ne réside pas dans la Constitution mais dans l’usage qui en est fait »,a-t-elle dit.