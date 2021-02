Saied: «Je suis devant vous, et la Constitution dont je suis garant, derrière vous. Où fuir» ?

Recevant, ce mercredi 10 février 2021, des membres des blocs parlementaires où on remarquait l’absence de Qalb Tounes et en présence de son directeur de cabinet revenue de maladie, le chef de l’Etat tunisien a réaffirmé sa position catégorique de refus du remaniement du gouvernement de son propre candidat le chef de gouvernement Hichem Mechichi, reprenant l’allégorie du conquérant arabe Tarak Ibn Zied aux portes de l’Andalousie « l’ennemi est devant vous et la mer derrière, et il n’y a plus moyen de fuir », en disant « le peuple est devant, et moi citoyen de ce peuple, et la Constitution derrière vous et j’en suis le garant. Il n’y a plus moyen de fuir ailleurs ».

Saied, qui a accusé Mechichi de parjure, a aussi annoncé qu’il enverra sa réponse écrite, officiellement, au chef du gouvernement, dont le remaniement, dit-il, est entaché de plusieurs violations.