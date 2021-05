Saied n’hésitera pas à appliquer l’article 80 si telle est la solution, selon son conseiller diplomatique

Le conseiller diplomatique du président de la République, Wali Hajjam, a affirmé, mardi, qu’il est du rôle de Kais Saied, en tant que chef de l’Etat, de protéger la Constitution, et s’il estimait que la solution réside dans l’article 80, il n’hésiterait pas une seconde à l’appliquer.

Dans une déclaration à Shems fm, il a ajouté qu’il n’est pas cohérent de demander au président de la République de respecter et appliquer la Constitution et dans le même temps lui faire grief d’appliquer un de ses articles.

Ila souligné que l’article 80 figure dans la Constitution dont l’application et la protection sont du ressort du chef de l’Etat, notant que seule la discussion de cet article n’est pas à l’ordre du jour.

Il a estimé que la discussion porte sur la façon de surmonter la crise et d’arriver à un dénouement de la crise politique et de ses retombées économiques, sociales et sanitaires, selon ses dires.