Saied reçoit l’ambassadeur de Corée en Tunisie à l’occasion de la fin de son mandat

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Sun Nahm Kook, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a souligné la détermination de la Tunisie à poursuivre le renforcement des relations distinguées d’amitié et de coopération fructueuse avec la République de Corée dans plusieurs domaines, dans le cadre de la coopération bilatérale, trilatérale et multilatérale, au service de l’intérêt commun des deux peuples amis.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Corée a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Président de la République et aux autorités tunisiennes pour le soutien dont il a bénéficié durant son séjour dans le pays afin de s’acquitter de ses fonctions dans les meilleures conditions, réitérant la disposition de son pays à renforcer et à diversifier et à promouvoir davantage les relations bilatérales avec la Tunisie.