Saïed reçoit le DG de l’OIT

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi, au palais de Carthage, le directeur général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo.

Lors de cette rencontre, Saïed a salué l’initiative du directeur général de l’OIT relative à la création d’une coalition mondiale pour la justice sociale, soulignant que le monde a besoin aujourd’hui de ce type d’initiative et d’une nouvelle vision afin de relever les différents défis humanitaires, indique un communiqué publié par la présidence de la République.

« En Tunisie et dans le monde entier, nous aspirons à garantir le droit à l’emploi et les droits des travailleurs sur la base de l’équité d’autant que la paix et la stabilité dépendent largement de la garantie de la justice », a-t-il insisté.

Cette rencontre a, par ailleurs, été l’occasion de revenir sur les circonstances de création de cette organisation qui fut fondée à l’issue de la première guerre mondiale.

Pour sa part, le directeur général de l’OIT a souligné que son organisation attache de l’importance aux efforts du gouvernement tunisien en matière de justice sociale, saluant dans ce cadre les récentes décisions relatives à l’augmentation du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) et à la révision du code du travail.

