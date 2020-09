Saïed reçoit le président du syndicat des journalistes

Le président de la république Kaïs Saied a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a mis en valeur le rôle des journalistes et la » libre-pensée » dans « le combat de la libération nationale » pour mettre en échec toute tentative de porter atteinte à la Tunisie et aux » intérêts de son peuple « .

Le président Kaîs Saïed a souligné tout l’intérêt qu’il accorde au secteur des médias et au développement des cadres juridiques de ce domaine, jugeant » indispensable » de garantir » la liberté de pensée » comme étant un premier pas vers la liberté d’expression, et de protéger les droits des journalistes en mettant en valeur leur rôle en cette étape que le pays traverse.

Pour sa part, Bghouri a affirmé avoir informé le chef de l’Etat du lancement du Conseil de presse qui devra instaurer un » journalisme de qualité » et consacrer le droit du citoyen à une information » libre » et » pluraliste « .

Le conseil de presse est censé lutter contre les » dérives » dans le secteur des médias, a-t-il ajouté, saluant le soutien apporté par le président Kaîs Saied à ce sujet.

D’après Bghouri, la rencontre a été l’occasion d’évoquer plusieurs projets de lois en cours d’élaboration. » Le président de la République s’est engagé à rejeter tout projet de loi » anticonstitutionnel » dans le but de garantir la liberté d’opinion, d’expression et de pensée « , a-t-il dit, cité dans le même communiqué.

Le président du syndicat des journalistes avait annoncé, mercredi dernier, le lancement du « Conseil de presse » et la composition de son bureau provisoire.

Censé lutter contre « les dérives » dans le secteur médiatique, le Conseil d’autorégulation, fraîchement lancé, est notamment chargé de rédiger une charte de déontologie », avait souligné Bghouri, assurant qu’il va accompagner, dans un premier temps, les journalistes pédagogiquement.

A noter que le 5ème congrès du Syndicat national des journalistes tunisiens se tiendra les 19 et 20 septembre à Tunis.