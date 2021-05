Saied reçoit un message écrit de l’Emir du Koweït

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi, un message écrit de l’Emir du Koweit Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber Al Sabah.

Le message a été remis au chef de l’Etat par le ministre koweïtien des Affaires étrangères et ministre d’Etat chargé des Affaires du Conseil des ministres , Cheikh Ahmad Nasser al-Mohamad al-Ahmad al-Jaber Al Sabah, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères a également transmis au président de la République une invitation de l’Emir du Koweït à visiter son pays; une invitation dont s’est félicité Kaïs Saïed et qu’il s’est engagé à honorer dès que possible.

Le président Saïed a, en outre, salué les liens d’amitié et de fraternité solides qui unissent la Tunisie et le Koweït, soulignant les réelles perspectives de coopération, de partenariat et d’investissement qui s’offrent aux deux pays dans divers domaines.

« La Tunisie et le Koweït partagent des principes communs au sujet des dossiers régionaux et internationaux, et œuvrent pour contribuer à aplanir les difficultés que rencontre la région afin de réaliser la paix et le progrès escomptés par ses peuples », a-t-il par ailleurs indiqué.

Cheikh Ahmad Nasser al-Mohamad al-Ahmad al-Jaber Al Sabah a, pour sa part, exprimé la volonté de son pays de consolider davantage les relations historiques avec la Tunisie, et son souci d’accélérer la reprise des mécanismes de la coopération mixte et de développer davantage les concertations et la coordination au sujet des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Il a également mis en exergue la volonté commune des deux pays de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial ainsi qu’en matière d’éducation, de jeunesse et de santé, à la lumière, notamment, de la crise sanitaire mondiale causée par l’épidémie du coronavirus.