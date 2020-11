Saïed remet leurs lettres de créance à 5 nouveaux ambassadeurs

Une cérémonie s’est déroulée, lundi, au Palais de Carthage, au cours de laquelle le président de la République, Kaïs Saïed, a remis leurs lettres de créance à cinq nouveaux ambassadeurs de Tunisie auprès de pays frères et ami.

Il s’agit de :

– Hechmi Laajili : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie au Koweït

– Moez Ben Mime : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie aux Emirats Arabes Unis

– Hichem Fourati : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie en Arabie Saoudite

– Ezzedine Tiss : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie au Sultanat d’Oman

– Amel Ben Younes : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie en Norvège

Les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l’Etat, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

