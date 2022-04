Saisie de marchandises de contrebande à bord d’un camion d’une entreprise publique

Une quantité de vêtements de prêt-à-porter (930 pièces) et 10 téléviseurs d’une valeur globale de 49 mille dinars et d’origine inconnue, ont été saisis par la brigade de la garde douanière de Skhira (Sfax), hier lundi, à bord d’un camion d’une entreprise publique au niveau de l’autoroute A1.



L’opération de saisie a été menée suite à une information parvenue aux services douaniers, selon laquelle un conducteur d’un véhicule administratif relevant d’une entreprise publique serait impliqué dans le transport de marchandises de contrebande provenant du sud tunisien. Des équipes de la garde douanière ont ainsi, été déployées sur les circuits de passage possibles du camion, pour l’arrêter lundi soir.

Un procès-verbal a été rédigé à cet effet, et le conducteur qui ne détenait aucun papier justifiant la détention de ces marchandises, a été mis en garde à vue, après consultation du ministère public, qui a confié à la garde douanière la poursuite de l’enquête.