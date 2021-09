Saisie d’une importante quantité de tissu de contrebande

Les services de la Garde douanière de l’Ariana ont saisi, mardi 7 septembre 2021, dans un entrepôt situé dans la région, une quantité de tissu vendue en contrebande, qui contient 5400 rouleaux de tissus de différents types, d’une longueur de 300 mille mètres, et dont l’origine est inconnue.La valeur du tissu saisi s’élève à 2,126 millions de dinars (MD). Un procès-verbal a été rédigé à cet effet, selon le communiqué de la Direction générale de la douane.A Sfax, la Brigade douanière de la région a saisi plus de 3kg de bijoux en or de contrebande d’une valeur de 400 mille dinars(md).Ces bijoux, dont une partie a été saisie dans une voiture immatriculée en Tunisie et l’autre partie a été trouvée dans un local dans la région de Sfax, dont le propriétaire ne détient aucune pièce justificative.

