SANAD et ATL élargissent les possibilités de financement des PME en Tunisie

Le Fonds SANAD pour les MPME a accordé un prêt privilégié de 10 millions d’euros à Arab Tunisian Lease (ATL) afin d’élargir l’accès au financement à long terme pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie. Grâce à ce mécanisme, les partenaires visent à aider les entreprises locales à poursuivre leurs activités malgré les difficultés économiques causées par la pandémie de coronavirus.

Le leasing est une source importante de financement des investissements pour les PME, un segment de l’économie tunisienne qui est essentiel à la création d’emplois et de revenus mais qui est souvent confronté à des difficultés d’accès à des financements adaptés. En tant que troisième plus grande institution de crédit-bail du pays, ATL est bien placée pour soutenir la SANAD dans ses efforts pour étendre l’inclusion financière aux groupes mal desservis. Cela inclut les entrepreneurs ruraux : plus d’un tiers du précédent prêt de la SANAD à ATL a été utilisé pour faciliter les locations aux petites entreprises dans les régions éloignées. Le nouvel investissement vise en particulier à réduire les goulets d’étranglement financiers auxquels sont confrontées de nombreuses petites entreprises en raison de la crise COVID-19.

Créé en 2011, le Fonds SANAD pour les MPME finance les micro, petites et moyennes entreprises et les ménages à faible revenu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par l’intermédiaire de prêteurs locaux qualifiés. SANAD favorise ainsi le développement économique et la création d’emplois – y compris l’emploi des jeunes -, l’agriculture, le logement abordable et les innovations dans le domaine de la finance et des technologies financières. Parmi les investisseurs de SANAD figurent la Banque de développement KfW et l’Union européenne.