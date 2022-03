Santé-Covid : 4 décès et 476 nouvelles contaminations le 27 février

Quatre décès et 476 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été déclarés le dimanche 27 février, annonce lundi soir un communiqué du ministère de la Santé.

Le bilan global s’élève ainsi à 27784 morts et 998230 contaminations depuis le début de l’épidémie dans le pays, en mars 2020.

Un total de 2779 tests ont été effectués le 27 février, soit un taux de positivité de 17,02 %.

Le nombre total de patients hospitalisés dans les établissements publics et privés est de 961 cas (dont 10 nouveaux); 220 cas résidant dans les services de réanimation et de soins intensifs et 51 cas sont sous respirateurs artificiels.