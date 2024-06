Secteur du textile : Vers une convention entre la Tunisie et la Turquie

Le ministre turc du Commerce, Omar Bolat, a annoncé mardi 25 juin 2024 à Mosaïque que demain, mercredi, une convention de partenariat pour soutenir les investissements dans le secteur textile serait signée entre une délégation d’hommes d’affaires turcs et tunisiens. Il a fait cette déclaration lors d’une réunion avec la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejab, et le président de l’UTICA, Samir Majoul, au siège de l’organisation.

Le ministre turc du Commerce a salué sa réunion fructueuse avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, au cours de laquelle il a été convenu d’organiser une visite d’une délégation tunisienne du ministère de l’Industrie, composée de hauts responsables de plusieurs secteurs, pour tenir une réunion commune sur les secteurs et les investissements potentiels futurs entre les deux pays dans les industries.