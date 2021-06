Secteur du thermalisme: Appel aux différents intervenants à s’inscrire sur le système Evax

L’office national du thermalisme et de l’hydrothérapie a appelé les différents intervenants dans le secteur à s’inscrire sur le système Evax afin de bénéficier du vaccin anti-covid-19 et assurer ainsi une reprise progressive des activités au niveau des stations thermales.

- Publicité-

Le directeur général de l’office Rezig Oueslati a indiqué lundi dans une déclaration à la TAP que les employés dans les stations thermales sont concernés par le vaccin anti-covid-19 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination relative aux employés du secteur du tourisme lancé le 04 juin. Il a souligné l’importance du vaccin qui, a-t-il affirmé assurera une protection aux différents intervenants dans le secteur. La majorité des centres et stations sont ouverts au public, a assuré Oueslati et ce conformément au protocole sanitaire en vigueur, à l’exception des hammams traditionnels en raison, a-t-il expliqué de ces espaces fermés et leurs superficies réduites où il serait impossible d’appliquer le protocole sanitaire.