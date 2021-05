La Fédération de la Santé et le syndicat des médecins insistent sur l’importance du travail dans le cadre de la plateforme « EVAX »

La Fédération Générale de la Santé et le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique ont exprimé, dans un communiqué publié dimanche, leur opposition à travailler en dehors de la plateforme nationale de vaccination «EVAX».

Ce communiqué intervient à l’issue de la publication d’une circulaire entre les ministères de la santé et de l’éducation liée à l’inscription du personnel enseignant pour se faire vacciner.

Dans une déclaration, dimanche à l’Agence TAP, le secrétaire général de la Fédération de la santé, Othman Jallouli a critiqué l’appel lancé par le ministère de l’éducation aux membres du corps enseignant à s’inscrire auprès de leurs établissements scolaires ou administrations afin d’avoir le vaccin contre le coronavirus.

La même source a estimé que toute opération de vaccination qui se fait dans des centres spécifiques et à titre exceptionnel, en dehors de la plateforme « Evax » élaborée par le ministère de la santé sur la base de priorités bien déterminées, risque de porter atteinte à la crédibilité et la transparence de la campagne nationale de vaccination et d’encourager à d’autres exceptions (…).