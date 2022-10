Sfax : Lancement d’un nouveau master en automobile et aéronautique à l’ENET

L’École Nationale d’Électronique et des Télécommunications (ENET) à Sfax a annoncé, mercredi, le lancement du premier master professionnel en automobile et aéronautique, mis en œuvre en partenariat avec un certain nombre d’industriels et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Le directeur de l’ENET de Sfax, Chokri Abdelmoula a indiqué que ce master programmé au titre de l’année académique 2022/ 2023, constitue une première expérience au sein de l’école et sera destiné aux étudiants lauréats qui disposeront d’une formation à double vocation touchant aux spécialités automobile et aéronautique.

« Une formation qui serait à même de garantir une intégration aisée sur le marché du travail auprès des industriels », a affirmé la même source dans une déclaration à l’Agence TAP.