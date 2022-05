Sghaier Zakraoui: Saied veut fonder une République sur le modèle de la «Jamahiriya»

Le président de la République ne s’est pas conformé aux exigences de l’état d’exception, les entreprises citoyennes et la réconciliation pénale n’en ressortissent pas, a affirmé le constitutionnaliste Sghaier Zakraoui, ajoutant sur Express fm, que Kais Saied n’a, à ce jour, ouvert aucun dossier, se bornant à faire des promesses.

Il a indiqué, dans le même contexte, que le chef de l’Etat a échoué dans la gestion de cette période si délicate et décisive dans l’histoire de la Tunisie, ajoutant que les choses lui ont échappé et ne peut plus en reprendre le contrôle.

“La responsabilité du président Saied s’aggrave à mesure que ses prérogatives s’élargissent, et le pays paiera les coûts de ses décisions.”, a-t-il dit, affirmant que le chef de l’Etat forme le projet de bâtir à sa guise la nouvelle République, une République qui n’est qu’une « Jamahiriya », faisant allusion à la Libye du temps de Kadhafi.