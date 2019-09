Si Jomaa tient toutes ces promesses…

Mehdi Jomaa, président du parti el-Badil et candidat à l’élection présidentielle anticipée, a déclaré qu’il sera “le candidat de la lutte contre le chaos et de la consécration de la primauté du droit et des libertés individuelles“.

“Le pays traverse une période de chaos et de non-respect du droit“, a-t-il déclaré lors d’un meeting au Kef, tenu mardi.

Jomaa a invité les Tunisiens à faire preuve de vigilance, notamment face à la situation difficile que vit le pays, au surendettement et à la surexploitation des ses ressources.

Il les exhorte à défendre leur droit à la discrimination positive partant de la conviction que tout Tunisien a droit à une vie digne.

Le responsable politique doit, aujourd’hui, être capable de drainer les investissements, de créer les richesses et d’élaborer des programmes et des politiques de développement efficaces.

A propos de relations extérieures, Mehdi Jomaa a déclaré que l’homme d’Etat doit être apte à construire de nouvelles relations et à donner une image positive de la Tunisie à même d’instaurer de nouveaux rapports de partenariat international au service du progrès et de l’essor du pays et de l’intérêt de ses citoyens.

Il faut voter pour le candidat qui respecte le droit et la souveraineté du peuple, a-t-il dit.