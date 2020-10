Sidi Bouzid-covid19 : trois décès et 26 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a enregistré, mardi, 3 décès et 26 nouveaux cas de contamination, après la publication des résultats de 64 analyses effectuées, a souligné le directeur régional de la santé Mohamed Zaher Ahmadi.

Avec ces nouveaux cas positifs, le nombre total des contaminations dans la région est passé à 1017 cas depuis la propagation de l’épidémie, a-t-il souligné à l’agence TAP, précisant que parmi ces patients, 715 sont guéris et 33 sont morts.

La majorité des cas a été recensé dans les délégations de Sidi Bouzid-Ouest, Sidi Bouzid-Est, Cebbala Ouled Asker, Jelma, Bir El Hafey, Meknassy, Regueb, d’après la même source, ajoutant que depuis la propagation de l’épidémie, 6258 analyses et tests de dépistage ont été réalisés dans la région.

- Publicité-