Sidi Bouzid: Des ouvriers à la mine de phosphate de Meknasi bloquent la voie ferroviaire

Un certain nombre d’ouvriers dans la mine de phosphate à Meknasi (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont bloqué, lundi, la voie ferroviaire n°13 entravant la circulation des trains et des wagons de transport de phosphates pour revendiquer le régularisation de leur situation professionnelle et le versement de leurs salaires suspendus depuis mai 2021.

Les manifestants ont déclaré, dans un communiqué, que ce mouvement de protestation intervient face à la poursuite de la politique d’atermoiement adoptée par le ministère de l’Energie envers la réalisation de leurs demandes, menaçant de procéder à la fermeture de la route nationale n°14 reliant Gafsa et Sfax en signe d’accentuation de leur mouvement.

A noter que 158 ouvriers, admis au concours d’intégration à la mine de phosphate de Meknasi, ont resté en activité pendant deux ans à la mine avant d’être démis en mai 2021 où ils entamé une série de mouvements de protestation pour réclamer leur intégration à la compagnie de phosphates de Gafsa

Au cours du mois d’avril dernier, un accord avec le ministère de l’Énergie avait été annoncé pour régler le statut de ces travailleurs mais qui n’a pas été encore mis en œuvre jusqu’à présent, ont affirmé à l’Agence TAP plusieurs manifestants.