Sidi Bouzid : Lancement d’une ferme écologique à Regueb

Une ferme écologique pédagogique « Dar Sidi Said » va ouvrir ses portes dans la délégation de Regueb, sous l’initiative de l’Association des ressources naturelles et de développement.

Financée par l’agence de coopération allemande « GIZ », la ferme est un espace pédagogique destiné aux jeunes désireux de développer leurs compétences dans l’agriculture durable, a indiqué, à l’agence TAP, le directeur du projet « Dar Sidi Said », Ahmed Abidi.

Le projet « Dar Si Said » comporte dans une première phase : le réaménagement d’une source d’eau, la mise en place d’un système d’énergie solaire et d’irrigation, et d’une salle de formation.

Dans une seconde phase, une formation sera assurée au profit de 10 jeunes formateurs dans les nouvelles techniques de l’agriculture durable. Ces formations ont pour objectif de renforcer les compétences de 15 jeunes entrepreneurs dans le secteur de l’agriculture.

