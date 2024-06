Sidi Bouzid: Mise en œuvre d’une série de projets d’infrastructure d’une valeur de 6 MD

La municipalité de Sidi Bouzid poursuit la réalisation de projets d’infrastructure et d’amélioration de logements en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants. Le chargé de la gestion de la municipalité de Sidi Bouzid, Anis Naili, a indiqué que ces projets, d’un coût total de 6 millions de dinars, concernent les quartiers d’El Hana et Ouled Bel Hédi 2 et les avenues El Hédi Chaker et Al Thaoura. Il a ajouté que les travaux portent sur l’asphaltage des routes, la modernisation des réseaux publics (assainissement et éclairage) et la réhabilitation des logements et leur raccordement au réseau d’eau potable. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation initié par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU).

- Publicité-