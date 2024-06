Sidi Bouzid : Remise des clefs de 178 logements sociaux

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri a remis, vendredi, lors d’une visite affectuée à Sidi Bouzid, les clefs et les titres de propriété de 178 logements sociaux à leurs bénéficiaires, et ce dans le cadre du programme spécifique du logement social.

Moyennant un coût estimé à 10,6 millions de dinars financé par le budget de l’Etat, le projet de construction de ces logements s’étend sur une superficie de 44632 m2. Ces habitations sont raccordées aux réseaux d’eau et d’électricité.

Doté d’une superficie de 122 m2, chaque logement comprend un séjour, une cuisine, une salle de bain, une chambre et un petit espace vert.

La ministre a fait savoir que la remise des contrats a été effectuée après vérification de la liste des bénéficiaires, ajoutant que son département a veillé à les leur remettre avant l’aid.

Et de préciser que 30 logements ont été attribués à des familles de martyrs des institutions militaire et sécuritaire.

