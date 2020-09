Sidi Bouzid: Saisie d’une marchandise de contrebande d’une valeur de 1,1MDT

Les unités de la Garde douanière à Sidi Bouzid ont saisi 41 mille accessoires de téléphone mobile, des montres de contrefaçon et des appareils électroniques dissimulés à bord d’un camion léger et dont la valeur est estimée à 1,1 million de dinars.

Selon un communiqué publié, mercredi, par la Direction Générale de la Douane, le chauffeur du camion, qui se dirigeait vers Sidi Bouzid, a présenté des documents falsifiés et avoué, ne pas être le véritable propriétaire de la marchandise avouant qu’elle a été acquise auprès d’un commerçant dans une ville frontalière du centre-ouest.

Au moment de la saisie du camion, les deux hommes (le chauffeur et le propriétaire qui s’est présenté par la suite) ont tenté vainement, d’agresser les agents de la patrouille afin de récupérer la marchandise, mais l’arrivée en renfort des patrouilles de la garde nationale a permis de neutraliser les contrevenants et d’établir un procès-verbal de saisie, précise la même source