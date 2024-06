Signature d’un accord de partenariat entre le ministère de l’éducation et la BNA

Le ministère de l’Education et la Banque Nationale Agricole (BNA) ont signé jeudi un accord de partenariat visant à améliorer l’infrastructure éducative en Tunisie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

En vertu de cet accord, la Banque Nationale Agricole financera un projet de réaménagement et d'entretien du complexe sportif et d'une salle d'art au lycée Sadiki, en plus d'améliorer l'infrastructure d'un certain nombre d'établissements éducatifs, assurant ainsi des conditions favorables à l'éducation et à l'apprentissage. Le coût total du projet est estimé à 400 mille dinars. un comité conjoint entre le ministère et la banque assurera le suivi de la mise en œuvre des travaux pour garantir la qualité et le respect des délais. Cette initiative vise à offrir un meilleur environnement d'apprentissage aux élèves et à renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé au service de l'éducation en Tunisie.

L’accord a été signé par la ministre de l’éducation, Saloua Abbassi, et le directeur général de la BNA, Ahmed Ben Moulahem.