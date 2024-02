Un MoU dans le domaine de la formation Cepex-Douanes

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation a été signé, jeudi, entre le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’École nationale des Douanes(END) visant à développer la coopération et à renforcer les compétences des cadres douaniers dans les domaines liés à l’exportation et le commerce international.

Il vise, également, à consolider l’expertise des cadres et agents du CEPEX ainsi que des entreprises et structures concernées dans le secteur de l’exportation et le domaine douanier, selon un communiqué publié vendredi, par le CEPEX.

Ce mémorandum a été signé, par le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine et le Directeur Général de l’END, Abdelhakim Abidi, et ce, dans le cadre de la 1 ère Matinale de l’Export 2024 organisée sur le thème « La Douane Tunisienne au Service des Exportations. Quels outils et mécanismes pour optimiser votre opération d’exportation ? ».

Le PDG du CEPEX a mis en relief, à cette occasion, l’intérêt porté aux services douaniers visant, essentiellement, à présenter les différentes procédures douanières et les avantages douaniers.

De son côté, le Directeur Général de l’END a affirmé que la direction générale des Douanes œuvre à inciter les investisseurs, à travers la simplification des procédures douanières, en vue de contribuer à la promotion de l’économie nationale.

Organisée par le CEPEX en collaboration avec la Direction Générale des Douanes, cette matinale ambitionne à mieux orienter environ 230 participants représentant environ 160 entreprises exportatrices et non exportatrices et startups, des représentants des structures publiques, des organisations professionnelles et des conseillers à l’export de tous les aspects pratiques liés aux opérations de dédouanement et l’utilisation des services en lignes destinés aux opérateurs économiques.