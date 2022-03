Signature d’un protocole d’accord entre la Tunisie et la Mauritanie dans le domaine de la formation professionnelle

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Nasreddine Nsibi et son homologue mauritanien, Taleb Ould Sid Ahmed, ont procédé lundi à la signature d’un protocole d’accord entre la Tunisie et la Mauritanie portant sur l’échange des expertises et des expériences dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Publicité-

Selon un communiqué publié par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, cet accord vise l’échange des compétences, la formation professionnelle de base présentielle et à distance, le jumelage des établissements de formation, et l’élaboration de programmes de formation conjoints entre les deux pays.

Il prévoit également la mise en place d’un cadre pour définir les critères de reconnaissance mutuelle des certificats de formation délivrés par les deux pays, le développement d’un système de formation continue, le renforcement des ressources humaines et l’identification des besoins dans le but d’obtenir une certification qualité dans la formation au sein de l’établissement et la promotion de la coopération dans le domaine de la formation pédagogique des formateurs et formatrices.